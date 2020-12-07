Akhisarspor'da kötü gidiş sürüyor

TFF 1'inci Lig'de üst üste 3'üncü yenilgisini Adana Demirspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olarak alan Akhisarspor kötü gidişini durduramıyor.

Ligde 4 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlı ekip, 12 haftada 13 puanla 13'üncü sıraya geriledi. Sezon başında transfer yasağı nedeniyle takımdan ayrılan 13 ismin yerine takviye yapamayan, kalan tecrübeliler ve altyapıdan çıkan gençlerle yoluna devam eden Akhisar'ın düşme hattındaki maçı eksik Boluspor'la arasında 3 puanlık fark kaldı.Yıllardır sakatlıklardan kurtulamayan genç yıldız adayı Hasan Ali'nin tarak kemiğinin kırıldığı yeşil-siyahlılarda Musa Nizam ve Rotman da gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. Ligde çarşamba günü evinde oynaması gereken Adanaspor maçı rakip takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Akhisarspor, 13 Aralık Pazar günü İzmir'de Altınordu deplasmanına çıkacak.

- Akhisar