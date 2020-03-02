Akhisarspor'da küskünler döndü - Son Dakika
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Akhisarspor'da küskünler döndü

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın gelmesiyle şans bulamayan isimler forma giymeye başlarken, formsuz futbolcular da vites artırdı.

Akhisarspor'da küskünler döndü, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle Play-Off yarışından kopmayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine Yılmaz Vural'ın gelmesiyle şans bulamayan isimler forma giymeye başlarken, formsuz futbolcular da vites artırdı. Akhisarspor'da 5'inci yılını geçirip takımın en eski isimlerinden olan Onur Ayık, bu sezon ilk yarıda yedek kaldı. Tecrübeli futbolcu Vural'la yeniden ilk 11'e döndü. Onur, ilk 11'de forma giydiği son 5 maçta 3 gol attı. 3 sezondur Akhisar'da forma giyip bu sezon son olarak 28 Ekim'deki Osmanlıspor maçında oynayan Eray Ataseven, devre arasında ayrılmayı kararlaştırıp son anda yuvada kaldı. Eskişehir deplasmanında 4 ay sonra ilk kez forma giyip Vural tarafından 11'e monte edilen futbolcu yaptığı asistle hocasının yüzünü kara çıkarmadı.

Zaman zaman yedek kalan Rotman ve Bjarnason, Yılmaz Vural döneminde 11'de yeniden güven verdi. İzlandalı Bjarnason, Vural döneminde Hatayspor ve Giresunspor maçlarında attığı gollerle galibiyetlere katkı yaptı. Erhan Çelenk, aralık ayından beri sürdürdüğü gol orucunu Vural döneminde açıp son 4 maçı 3 golle geçti. Akhisarspor, Erhan'ın gol attığı bu 3 maçı da kazandı. Yine yedek kulübesini mesken tutan Ergin Keleş de Vural döneminde 3 maçta ilk 11'de 90 dakika oynadı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
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