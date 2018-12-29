Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Liste Kabarık

Akhisarspor'da Liste Kabarık

31 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor'un gündeminde birbirinden önemli isimler var. Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu.

Akhisarspor'da Liste Kabarık, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarı maratonu öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Akhisarspor'un gündeminde birbirinden önemli isimler var. Ara transferde öncelikte stoper, santrfor ve ön libero alacak Akigo, Polonya ekibi Slask Wroclaw'ın Slovak golcüsü Robert Pich'e talip oldu. Legia Varşova forması giyen Polonyalı stoper Michal Pazdan'a da teklif yapıldığı öğrenildi. Ankaragücü'nden ayrılması gündemde olan Kongolu kanat oyuncusu Thievy Bifouma, Beşiktaş'ın Adana Demirspor'a kiraladığı forvet Orkan Çınar, Kayserispor Sloven ön libero Rajko Rotman ve ülkemizde daha önce Bursaspor ile Fenerbahçe formaları giyen Brezilyalı Fernandao'nun adı da Akhisarspor'un transfer gündeminde anılıyor. Daha önce Galatasaray'dan eski futbolcusu Muğdat ve Giresunspor'dan ayrılan ön libero Aykut Demir'le ilgilenen yeşil-siyahlıların teklif götürdüğü Trabzonspor'dan ayrılan stoper Mustafa Akbaş, Yeni Malatyaspor'la söz kesti. 2 Ocak'ta Antalya Belek'te kampa girecek Akhisar, Seleznyov, Dany ve Larsson'u gözden çıkarmıştı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:43 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yoğun Bakımdan Çıkan Fenerbahçe Tribününün Sevilen İsimlerinden Soner Ergen'e, Ali Koç'tan Büyük Destek! Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'yi Takımdan Gönderecek

Fenerbahçe'nin İstediği Futbolcular, Cazip Tekliflere Rağmen İmza Atmıyor Beşiktaş, Monaco'nun İstediği Vida İçin 12 Milyon Euro İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 13:14:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Liste Kabarık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]