Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Lopes Döndü

Akhisarspor'da Lopes Döndü

1 saat önce

Akhisarspor'da babasının vefatı nedeniyle geçen hafta apar topar Portekiz'e gitmek zorunda kalıp Göztepe maçında forma giyemeyen Miguel Lopes, Türkiye'ye dönerek takıma katıldı.

Akhisarspor'da Lopes Döndü, System.String[]
Akhisarspor'da babasının vefatı nedeniyle geçen hafta apar topar Portekiz'e gitmek zorunda kalıp Göztepe maçında forma giyemeyen Miguel Lopes, Türkiye'ye dönerek takıma katıldı. Moralinin iyi olduğu belirtilen Portekizli oyuncuyu yönetim, teknik heyet ve takım arkadaşlarının teselli ettiği öğrenildi. 

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe galibiyetine rağmen bitime 7 hafta kala halen düşme hattında 17'nci sırada yer alan ve pazartesi günü bir basamak altında son sırada bulunan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Akigo'da Sissoko, kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Josue'nin kadro dışı olduğu yeşil-siyahlılarda Mustafa Yumlu, Bora ve Hasan Ali'nin sakatlıkları sürüyor. Ameliyat ve 6 aylık tedavi sürecinin ardından yeşil sahalara dönmeye hazırlanan Mustafa, takımdan ayrı düz koşu yapıyor.

- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:38 Kaynak: DHA
Türkiye, Miguel, Portekiz, Spor
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