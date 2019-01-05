Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu Kampa Katıldı

Akhisarspor'da Manu Kampa Katıldı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Akhisarspor günü çift idmanla tamamladı.

Akhisarspor'da Manu Kampa Katıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde sürdüren Akhisarspor günü çift idmanla tamamladı. Yeşil siyahlıların Hollandalı futbolcusu Elvis Manu da bugün kampa katılarak ilk antrenmanına çıktı.

Ligin ikinci yarısı için Belek'te güç depolayan Akhisarspor, günün ilk idmanını kamp yaptıkları otelin spor salonunda gerçekleştirirken saat 17.00'de ise basına açık olarak çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan akşam çalışmaları pas oyunlarının ardından yapılan taktik çalışmasıyla tamamlandı. 

Kampa bugün dahil olan Elvis Manu takımdan ayrı düz koşu yaparken, sezonu kapatan Mustafa Yumlu ise çalışmalarda yer almadı. 

Akhisarspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:31 Kaynak: DHA

Elvis Manu, Antalya, Belek, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Kapısından Dönen Seleznyov, Malaga'yla Anlaştı Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak

Antalya'da Kırgız Kadın, Vatandaşı 2 Kadın Tarafından Dövülüp Fuhuşa Zorlandı Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 00:01:36. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu Kampa Katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]