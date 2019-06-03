Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu kuyruğu
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'da Manu kuyruğu

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan Akhisarspor'da transfer en gözde ismi Elyvis Manu oldu.

Akhisarspor'da Manu kuyruğu, System.String[]

SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan Akhisarspor'da transfer en gözde ismi Elyvis Manu oldu. Gelecek sezon yeşil-siyahlılarda kalmak istmeyen ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi planlayan Hollandalı golcüye başta Trabzonspor olmak üzere, eski takımı Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ve Kasımpaşa'nın talip olduğu öğrenildi. Ege ekibinin 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı. 
10 GOL ATTI 
Geride bıraktığımız sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan Elvis Manu, Akhisarspor formasıyla 28 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası, 6 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de Süper Kupa maçına çıktı. Toplamda 10 gol atanh Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akhisarspor'da Manu'nun yanı sıra diğer yabancı futbolcular Miguel Lopes, Sissoko ve Serginho'ya da birçok kulüpten teklif geldiği ifade edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Alper krizi! Yıllığı 14 milyon TL Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif! Tuvana Türkay ile Alper Potuk havalimanını birbirine kattı Golden State, Toronto Raptors karşısında seriyi eşitledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:44:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu kuyruğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]