Akhisarspor'da Manu kuyruğu
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan Akhisarspor'da transfer en gözde ismi Elyvis Manu oldu.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
SPOR Toto Süper Lig'e veda ederek 7 sezonluk macerasını noktalayan Akhisarspor'da transfer en gözde ismi Elyvis Manu oldu. Gelecek sezon yeşil-siyahlılarda kalmak istmeyen ve kariyerini Süper Lig'de sürdürmeyi planlayan Hollandalı golcüye başta Trabzonspor
olmak üzere, eski takımı Gençlerbirliği
, Yeni Malatyaspor
ve Kasımpaşa
'nın talip olduğu öğrenildi. Ege
ekibinin 2021 yılına kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki futbolcu için hatrı sayılır bir bonservis bedeli isteyeceği vurgulandı.
10 GOL ATTI
Geride bıraktığımız sezon başında Gençlerbirliği'nden kadroya katılan Elvis Manu
, Akhisarspor formasıyla 28 Süper Lig, 7 Ziraat Türkiye Kupası
, 6 UEFA Avrupa
Ligi ve 1 de Süper Kupa
maçına çıktı. Toplamda 10 gol atanh Hollandalı özellikle 3-0 kazanılan Galatasaray
ve Fenerbahçe
maçlarında sergilediği oyunla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Akhisarspor'da Manu'nun yanı sıra diğer yabancı futbolcular Miguel
Lopes, Sissoko ve Serginho'ya da birçok kulüpten teklif geldiği ifade edildi.
- İzmir
Fenerbahçe'de Alper krizi! Yıllığı 14 milyon TL
Visca için Beşiktaş'tan çılgın teklif!
Tuvana Türkay ile Alper Potuk havalimanını birbirine kattı
Golden State, Toronto Raptors karşısında seriyi eşitledi