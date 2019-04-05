Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu Şoku

Akhisarspor'da Manu Şoku

53 dakika önce

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 1-0 yenerek final biletini cebine koyan Akhisarspor'da Elvis Manu şoku yaşandı.

Akhisarspor'da Manu Şoku, System.String[]


ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor'u 1-0 yenerek final biletini cebine koyan Akhisarspor'da Elvis Manu şoku yaşandı. Maçın son dakikalarında dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hollandalı forvette ödem tespit edildi. Kulüpten alınan bilgiye gören Manu'nun pazar günü Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadeleye yetişmesinin zor olduğu ifade edildi. Manu'dan gelen haberle sarsılan teknik ekibin Göztepe'ye karşı Bokila'yı on birde sahaya süreceği vurgulandı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:30 Kaynak: DHA

Elvis Manu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Kupası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni Ziyaret Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim Süreci Bitti, Şimdi Mahkeme Süreci Var Galatasaray Scout Ekibi, Moreirense Forması Giyen Chiquinho'yu Gündemine Aldı İtalyanlar Duyurdu! Roma'da Cengiz Depremi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 17:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Manu Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]