Akhisarspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları
8 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 3 Şubat Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir
ile karşılaşacak Akhisarspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan
yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma ve koşunun ardından dar alanda pas çalışması yaptı.
Akhisarspor'da sakatlıkları bulunan Mustafa Yumlu
, Dany Nounkeu
, Bilal Kısa
ve Eray Ataseven
, çalışmada yer almadı.
Sakatlığı geçen Kadir Keleş
ise takımla çalışmalara başladı.
Yeşil-siyahlı ekip, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 07:30 Kaynak: AA
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