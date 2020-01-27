Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.

Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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