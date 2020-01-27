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Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi
7 saat önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:04 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolları ayırdı.
Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.
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