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Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!
6 saat önce
Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.
Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.
Altıparmak'ın yardımcılığını Nobre yapıyordu... Gençlerbirliği'ne vedasını hatırlayalım...
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46
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