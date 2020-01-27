Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı! - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!

6 saat önce

Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı!, System.String[]

Akhisarspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Mehmet Altıparmak ve aralarında Mert Nobre'nin de yer aldığı ekibiyle anlaşarak sözleşmenin feshedildiği bildirildi.


Teknik heyete teşekkür edilen açıklamada, ekibe bundan sonraki çalışma hayatlarında başarı dileğinde bulunuldu.


Altıparmak'ın yardımcılığını Nobre yapıyordu... Gençlerbirliği'ne vedasını hatırlayalım...


Mehmet Altıparmak, Mert Nobre, Nobre, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:46 
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