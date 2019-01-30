Akhisarspor'da Musa İmzaladı
26 dakika önce
TRANSFER döneminde Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi, Kayserispor'dan orta saha Rotman, Trabzonspor'dan sağ bek Zeki ve Belçika'nın Mechelen takımından stoper Cocalic'i renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, Musa Nizam'la da resmen anlaştı.
TRANSFER döneminde Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi, Kayserispor
'dan orta saha Rotman, Trabzonspor
'dan sağ bek Zeki ve Belçika
'nın Mechelen
takımından stoper Cocalic'i renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, Musa Nizam
'la da resmen anlaştı. Akhisarspor'un önerdiği ücreti önce reddeden ardından kurmaylarla görüşüp el sıkışan 28 yaşındaki Musa, Ege
ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel
de katıldı. Antalyaspor
'un altyapısından yetişip Denizlispor
, Trabzonspor ve Gaziantepspor
formalarını terleten deneyimli defans oyuncusu sezonun ilk yarısında sadece 5 Ziraat Türkiye Kupası
müsabakasına çıktı.
Akhisarspor'da başarılı olacağını belirten Musa, "Akhisarspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
Musa'nın Pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir
karşılaşmasına defanstaki eksikler nedeniyle ilk on birde başlayacağı bildirildi.
- Akhisar
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:32 Kaynak: DHA
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