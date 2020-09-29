Akhisarspor'da Özbey'den açıklama

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor'da futbol menajerliği şirketi olup Başkan Fatih Karabulut'un istifa ettiği olağanüstü kongre sürecinde kulüp yönetimi dışından başkanlığa getirilmesi tartışma yaratan Evren Özbey'in kardeşi Bışar Özbey, yeşil-siyahlılarla ilgili açıklama yaptı. Ulusal bir televizyon kanalındaki futbol programına katılan Bışar Özbey, "Amaç Akhisarspor'u ekonomik olarak tekrar küme düşürmemek. Futbolcular 7 aydır paralarını alamıyorlar. Mevcut kadronun paralarını ödeyip kulübü ekonomik olarak dengede tutmak istiyoruz. Akhisar üreten bir kulüp, altyapısından çıkan futbolcuları var. Kendi ayakları üzerinde duran, tekrar Süper Lig'de ve olursa yine Avrupa'da mücadele eden bir Akhisarspor istiyoruz" dedi.

Daha önce menajerlik şirketinin faaliyetlerini durdurduklarını da açıklayan avukat Bışar Özbey'in, ağabeyi Evren Özbey'in kuracağı yeni yönetimde asbaşkan olarak görev yapması bekleniyor. Akhisarspor'da ilk tarihi 8 Ekim olarak açıklanan olağanüstü kongrede oy kullanabilecek 177 kişilik kulüp üye listesi de yayınlandı. Evren Özbey, kardeşleri Bışar Özbey ve Serhat Özbey'in yanı sıra menajerlik şirketinde birlikte çalıştıkları Abdul Samet Süner de yeni üye listesinde yer aldı. Akhisar'da 10 yıldan uzun süre kulübü yönetip kulübün mali durumuyla ilgili bilgi paylaşmamakla, kongreleri bile kamuoyuna duyurmadan kapalı kapılar ardında yapmakla eleştirilen eski başkan Hüseyin Eryüksel'in ailesinden, Eryüksel soyadlı 17 kişinin üye listesinde olması dikkat çekti.