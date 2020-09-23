Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu - Son Dakika

Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan Başkan Fatih Karabulut'un istifa ettiği Akhisarspor'da başkanlık görevine Evren Özbey getirildi.

Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu, System.String[]

Kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan Başkan Fatih Karabulut'un istifa ettiği Akhisarspor'da başkanlık görevine Evren Özbey getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'da, yönetim kurulu toplantısında kulübün imza yetkileri kongreye kadar yönetim dışından göreve talip olan Evren Özbey'e verildi. Kardeşleriyle birlikte Özbey Hukuk ve Menajerlik Şirketi'ni yöneten Özbey'in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason'un da menajerliğini yaptığı öğrenildi.

Akhisarspor sosyal medya hesapların yönetim kurulu adına yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Sayın Fatih Karabulut, Akhisarspor başkanlığından cuma günü itibariyle istifa ettiğini kamuoyu ile paylaşmıştır. Pandemi sürecinden itibaren kulübümüz fırtınalı günler geçirmiştir. Bu kötü ekonomik yapıyı değiştireceğine inandığımız ve Akhisar'ın önde gelen iş ve futbol camiasından insanlara defaatle yönetimi devredebileciğimizi belirttik. Ancak hiç bir karşılık bulamadık. Bu arayışlarımızın sonucu olarak da kulübümüzün hali hazırda resmi avukatı olan Avukat Bışar Özbey ve kardeşleri Evren ve Serhat Özbey'e kulübümüzün yönetimine talip olmaları noktasında yönetim kurulumuz olarak talepte bulunduk. Kendileri de Akhisar'ın ileri gelen kişilerle beraber genel kurulca seçilecek bir yönetim kurulunda başkanlık yapabileceklerini belirttiler. Yönetim kurulunca da seçimli genel kurula gidecek süre boyunca Evren Özbey'e kulüp idaresi verilmiştir. Genç, dinamik ve işbilen bu ekibe manevi destek vermeyi bir borç bilir tüm Akhisar'ın da bu desteği vermesini temenni ederiz."

Evren Özbey'in 3 veya 4 Ekim'de düzenlenecek olağanüstü kongrede de liste oluşturup başkanlığa talip olması bekleniyor. Akhisar'da Hüseyin Eryüksel 7 sezonluk Süper Lig dönemi dahil 10 yılı aşkın süre başkanlık yapmış, Fatih Karabulut geçen sezon Aralık 2019'da göreve gelmişti. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Olağanüstü Kongre, Fatih Karabulut, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor Başkan Evren Özbey oldu - Son Dakika Spor

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