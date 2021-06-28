Akhisarspor'da Özbey kardeşlerle ilgili şikayette karar
28.06.2021 14:18
YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Evren Özbey ile kulüpte yönetici de olan kardeşi Serhat Özbey ve ortakları olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner'le ilgili, menajerlik faaliyetleri yürüttükleri yönünde Futbol Federasyonu'na nisan ayında yapılan şikayetten ceza çıkmadı.
YENİ sezonda 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da Başkan Evren Özbey ile kulüpte yönetici de olan kardeşi Serhat Özbey ve ortakları olduğu iddia edilen Abdul Samet Süner'le ilgili, menajerlik faaliyetleri yürüttükleri yönünde Futbol Federasyonu'na nisan ayında yapılan şikayetten ceza çıkmadı. TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkan Evren Özbey ve Serhat Özbey hakkında, Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/3'üncü maddesine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görmedi. Yeşil-siyahlı takımda geçen sezon 9 futbolcusu bulunan menajer Abdul Samet Süner hakkında ise Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı'nın 4/2'nci ve 19'uncu maddelerine aykırı eylemleri nedeniyle yapılan sevkte de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer görülmedi.
Son Dakika 15:49 Ani gelen fırtına vatandaşa zor anlar yaşattı! O anlar saniye saniye kaydedildi 15:34 GS TV, Taylan Antalyalı konusunda çok sert tepki gösterdi: Ahlaksızlar yargılanmalı 15:30 Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması: Karar, Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde 14:53 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı 14:48 Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı 14:33 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:40 Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu