Akhisarspor'da Özbey tartışması - Son Dakika

Akhisarspor'da Özbey tartışması

TFF 1'inci Lig'de ilk galibiyetini Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alıp içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde moral tazeleyen Akhisarspor'da, geçen hafta Başkan Fatih Karabulut'un istifası sonrası başkanlık görevine yönetim dışından menajerlik şirketi olan Evren Özbey'in getirilmesi tartışma yarattı.

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TFF 1'inci Lig'de ilk galibiyetini Balıkesirspor'u 2-0 yenerek alıp içinde bulunduğu sıkıntılı dönemde moral tazeleyen Akhisarspor'da, geçen hafta Başkan Fatih Karabulut'un istifası sonrası başkanlık görevine yönetim dışından menajerlik şirketi olan Evren Özbey'in getirilmesi tartışma yarattı. Kulübün imza yetkileri 8 Ekim'deki olağanüstü kongreye kadar kardeşleriyle birlikte hukuk ve menajerlik şirketini yöneten Evren Özbey'e verildi. Olağanüstü kongrede adaylık için liste çalışmasını sürdüren Özbey'in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason dahil ligdeki birçok futbolcunun menajerliğini yaptığı öğrenilirken, Futbol Federasyonu'nun Futbol Menajerleri ile Çalışma Talimatı, aktif futbol faaliyeti devam eden şahısların menajerlik faaliyetinde bulunmasını yasaklıyor.

Talimat, "Aktif futbol hayatı devam eden futbolcuların, teknik adamların ve futbol faaliyeti içerisinde bulunan diğer kişilerin doğrudan veya iştigal konusu içerisinde menajerlik faaliyeti bulunan bir şirkete ortak olmak da dahil olmak üzere dolaylı menajerlik faaliyetinde bulunmaları yasaktır. Bu kişiler ancak aktif futbol faaliyeti sona erdikten sonra ve işbu talimat hükümleri çerçevesinde menajerlik lisansına sahip olmaları şartıyla menajerlik faaliyetinde bulunabilirler" maddesini içeriyor. Aktif futbol ailesinden olup menajerlik yapan kişiyer Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmelerinin sonucunda 35 bin TL'den az olmamak üzere para cezası, hak mahrumiyeti ve lisanslarının askıya alınması ile lisans iptali cezaları alabiliyor. Özbey'in kardeşlerinden avukat Bışar Özbey, tartışmalar sonrası menajerlik şirketlerini resmi olarak kapattıklarını duyurdu. Süper Lig'de 7 yıl aralıksız yer alan Akhisar'da Hüseyin Eryüksel 10 yıl başkanlık yapmış, geçen sene aralık ayında Fatih Karabulut görevi devralmıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karabulut, Balıkesirspor, Evren, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:06 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Özbey tartışması - Son Dakika Spor

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