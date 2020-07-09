Akhisarspor'da para tartışması
TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olup çok kritik haftalardan geçen Akhisarspor'da para tartışması yaşanıyor.
TFF 1. Lig'de bitime 2 maç kala direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olup çok kritik haftalardan geçen Akhisarspor'da para tartışması yaşanıyor. Yeşil-siyahlı futbolcuların dün pandemi sürecinde aylardır paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmanı boykot ettikleri iddia edildi. Sosyal medyada takım kaptanlarından Aykut iddiaları yalanlarken, Başkan Fatih Karabulut da oyuncuların tesise gelip toplantı yaptıklarını, 9 günde üst üste 3 maç oynadıktan sonra yorgun oldukları gerekçesiyle antrenman yapmadıklarını savundu. Takıma hiç prim borçlarının olmadığını belirten Karabulut, "Bazı futbolcuların 1-2 maaş alacağı var ancak bunlar kulüplerde olan şeyler, onu da kapatacağız" dedi.
Kulüple ilgili iddiaların gerçek dışı olduğunu ifade eden Karabulut, "Akhisarspor'a bir operasyon yapılıyor. Bizde koronavirüs de yoktu. Tam pandemi arasından sonra çıkacağımız ilk maçtan önce teknik direktörümüz ve 3 futbolcumuz dahil 12 ismin virüs testinin pozitif olduğu açıklandı. Aynı kişilere ve takıma yapılan sonraki tüm testler ise negatif çıktı. Bu periyotta hocamız ve futbolcularımız 2 önemli maçı kaçırdı. Biz yaşadığımız sıkıntıları basına yansıtmadık. Şimdi değil, kalan maçları kazasız geçerek Süper Lig'e çıktıktan sonra konuşacağız" açıklamasını yaptı. Akhisarspor, mali sıkıntılarını aşmak için geçen hafta Akhisar Belediyesi'nden forma reklamı desteği almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:06 Kaynak: DHA
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