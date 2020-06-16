Akhisarspor'da Reis şoku
TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor.
TFF 1'inci Lig'de koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır hasret kaldığı sahalara pazar günü Altay deplasmanıyla dönmeye hazırlanan Akhisarspor'da Muhammet Reis sıkıntısı yaşanıyor. Antrenmanda arka adalesinde yırtık meydana gelen tecrübeli orta saha oyuncusunun 2-3 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi. Ligin en tecrübeli isimlerinden olan 36 yaşındaki Muhammet, Ege temsilcisinde bu sezon 12'si ilk 11'de olmak üzere 19 maçta görev yaptı. Yeşil-siyahlılarda arka adalesinde problem olan Bertuğ ve geçen hafta oynanan çift kale maçta sol el başparmağı çatlayan takımın en golcü isimlerinden Burhan ise forma giyebilecek.
- Akhisar
Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 11:37 Kaynak: DHA
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