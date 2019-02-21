Akhisarspor'da Rota Hamzaoğlu
1 saat önce
SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör arayışlarında Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la temas kurarak anlaşamayan son sıradaki Akhisarspor, eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu'na dümen kırdı.
SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör arayışlarında Mesut Bakkal
, İbrahim Üzülmez
ve Yılmaz Vural
'la temas kurarak anlaşamayan son sıradaki Akhisarspor, eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu
'na dümen kırdı. Yeşil-siyahlı yönetimin Hamzaoğlu'na teklif götüreceği, mali şartları kabul etmesi durumunda tecrübeli teknik adamı takımın başına döndürmek istediği öğrenildi. Süper Lig'de 2015 yılında Galatasaray
'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu, ardından Osmanlıspor ve son olarak geçen sezon Antalyaspor
'u çalıştırdı. Akigo'yu 2012 yılında tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hamzaoğlu, ardından kulüpte 2 sezon da Süper Lig'de görev yaptı. O dönem A Milli Takım'ın da yardımcı antrenörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, 2013-14 sezonu sonunda Akhisarspor'dan ayrılmıştı. - Akhisar
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:18 Kaynak: DHA
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşamadı
Beşiktaş, Fenerbahçe Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor
Adanaspor'un Yeni Teknik Direktörü Eyüp Arın Oldu
Alanyaspor, Haydar Yılmaz, Efecan Karaca ve Giorgios Tzavellas'ın Sözleşmelerini Uzattı