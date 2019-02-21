Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Rota Hamzaoğlu

Akhisarspor'da Rota Hamzaoğlu

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör arayışlarında Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la temas kurarak anlaşamayan son sıradaki Akhisarspor, eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu'na dümen kırdı.

Akhisarspor'da Rota Hamzaoğlu, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de teknik direktör arayışlarında Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Yılmaz Vural'la temas kurarak anlaşamayan son sıradaki Akhisarspor, eski çalıştırıcısı Hamza Hamzaoğlu'na dümen kırdı. Yeşil-siyahlı yönetimin Hamzaoğlu'na teklif götüreceği, mali şartları kabul etmesi durumunda tecrübeli teknik adamı takımın başına döndürmek istediği öğrenildi. Süper Lig'de 2015 yılında Galatasaray'ı şampiyon yapan Hamza Hamzaoğlu, ardından Osmanlıspor ve son olarak geçen sezon Antalyaspor'u çalıştırdı. Akigo'yu 2012 yılında tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran teknik direktör olan Hamzaoğlu, ardından kulüpte 2 sezon da Süper Lig'de görev yaptı. O dönem A Milli Takım'ın da yardımcı antrenörlüğüne getirilen Hamzaoğlu, 2013-14 sezonu sonunda Akhisarspor'dan ayrılmıştı. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:18 Kaynak: DHA

Yılmaz Vural, Hamza Hamzaoğlu, Spor
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