Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Sakatlık Kabusu

Akhisarspor'da Sakatlık Kabusu

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda 3'te 0 çekerek düşme hattında son sıraya demir atmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek yarı final kapısını aralayan Akhisarspor'da sakatlıklar yine can sıktı.

Akhisarspor'da Sakatlık Kabusu, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de ikinci yarıda 3'te 0 çekerek düşme hattında son sıraya demir atmasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek yarı final kapısını aralayan Akhisarspor'da sakatlıklar yine can sıktı. Bu sezon özellikle defans hattındaki sakatlıklarla birçok maçta elinde stoper kalmayan yeşil-siyahlılarda Kasımpaşa önünde omzu çıkan sağ bek Lopes ve yan bağlarından sakatlanan sol kanat Güray'ın en az 3'er hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Geçen hafta Başakşehir maçında arka adalesinden sakatlanan golcü Bokila da 4 hafta forma giyemeyecek.

Süper Lig'deki Demir Grup Sivasspor deplasmanı öncesi Rotman'ın da cezalı olduğu Akigo'da stoperler Mustafa Yumlu, Dany, ön libero Eray'ın sakatlıkları sürüyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Bilal Kısa ve Kadir iyileşirken defans hattında Cocalic'in cezasının bitmesi ise teknik direktör Cihat Arslan'ın biraz olsun yüzünü güldürdü. Kupada Kasımpaşa karşısında çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını söyleyen Cihat Arslan, "Ligin en pozitif futbol oynayan takımlarından biriyiz. Lider Başakşehir önünde ceza sahası içine 22 ortamız, kaleyi bulan 11 şutumuz vardı. Oynadığımız futbolun karşılığını puan tablosunda alamadık. Üzerine sakatlıklar, cezalar nedeniyle sıkıntı yaşıyoruz ama çıkışa geçeceğiz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor
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