Akhisarspor'da sezon hazırlıkları
49 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 2019-2020 sezonu için kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:56 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, 2019-2020 sezonu için kendi tesislerindeki çalışmalarını tamamladı.
Sezon hazırlıklarını 3 Temmuz'dan bu yana Yılmaz Atabarut Tesislerinde sürdüren yeşil-siyahlı ekip bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarının Akhisar etabını sonlandırdı. Yarını izinli geçirecek Akhisarsporlu oyuncular 10 Temmuz'da Erzurum
'a hareket edecek.
Erzurum kampını 22 Temmuz'da tamamlayacak yeşil-siyahlı ekip, 25 Temmuz'dan 7 Ağustos'ta Ankara
'da Galatasaray
ile oynayacağı TFF Süper Kupa
maçına kadar hazırlıklarını Kızılcahamam
'da sürdürecek.
Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçının ardından Akhisar'a dönecek.
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