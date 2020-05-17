Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor

TFF 1. Lig'de geçmişte Play-Off tecrübeleri yaşayıp Alanya'da Süper Lig'de 3 sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 33 yaşındaki ön libero, bu yıl büyük umutlarla Akhisarspor'un yolunu tuttu.

Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de geçmişte Play-Off tecrübeleri yaşayıp Alanya'da Süper Lig'de 3 sezon istikrarlı bir şekilde forma giyen 33 yaşındaki ön libero, bu yıl büyük umutlarla Akhisarspor'un yolunu tuttu. İlk 11'in bankoları arasındayken sezon başında 22 Eylül'de Hatayspor'la oynanan maçta bileğinden sakatlanan futbolcu 1.5 ay sonra sahalara dönebildi.


Bilek sakatlığından sonra tekrar 11'deki yerine kavuşup 1 Aralık'ta Ümraniyespor'la deplasmanda oynanan karşılaşmada da kasık tendonu yırtılan Taha iyileşmesine rağmen bir daha forma yüzü göremedi.


Ligde oynanan 28 haftada 6'sı ilk 11'de 7 maçta süre alan Taha, 5 aydan uzun süredir yeşil sahalardan uzak kaldı. Taha, koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta durup 19 Haziran'da yeniden başlaması öngörülen sezona çok iddialı hazırlanıyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 04:24 

Son Dakika Spor Akhisarspor'da Taha Yalçıner iddialı hazırlanıyor - Son Dakika Spor
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