Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor

1 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosundaki 14 yabancıdan Manu, Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'nun ayrıldığı Akhisarspor'da kalacak lejyonerler netleşiyor.

Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'e düştükten sonra kadrosundaki 14 yabancıdan Manu, Josue, Sissoko, Barbosa, Bokila ve Serginho'nun ayrıldığı Akhisarspor'da kalacak lejyonerler netleşiyor. Halen sözleşmeli 8 yabancısı bulunup bu sayıyı yeni sezonda 1. Lig'de 6'ya indirmesi gereken Akhisar'da teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın mutlaka kalmalarını istediği Rotman ve Cocalic'ten sonra Lukac ve Vrajevic'le de yola devam kararı alındı. Takımdaki gelecekleri belirsiz olan Lopes, Cikalleshi ve Regattin ise halen Akhisar'a dönmedi. Bu isimlerle pazarlık yapacak Akhisarspor, kontenjanı açtığı takdirde yabancı bir forvet almayı planlıyor.

Akhisar'da 1 yıl oynadıktan sonra Çin'in Beijing Renhe takımına satılan Hollandalı forvet Elvis Manu, ülkesinde Akhisarspor ve Türk futboluyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hakemlerin büyük takımlar lehine kararlar verdiğini savunan Manu, "Türkiye Kupası finalinde kupayı kazandığımızı düşünürken bitime 10 dakika kala işler ters gitti. Akhisarspor küme düştükten sonra 1'inci Lig'de devam etmek istemedim. Süper Lig'de ilk 5 içinde yer alan takımlar beni istedi. Onlara da gidebilirdim. Türkiye'de beni seviyorlar, oyun tarzımı beğeniyorlar. Türkçe bile öğrenmiştim. Ancak Çin'de yeni bir macera yaşamak istedim" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 01:33 Kaynak: DHA
Mehmet Altıparmak, Akhisar, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babel'den yeni sezon mesajı Fenerbahçe, Deniz Türüç transferini bitirdi Mısır Federasyonu Başkanı Hani Abu Rida istifa etti Vedat Muriç'in menajeri Haluk Canatar, Fenerbahçe kulüp binasına gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 14:54:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da takımda kalacak yabancılar netleşiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]