Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan 2. korona...
Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan 2. korona virüs testi negatif çıktı.
Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural, yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan 2. korona virüs testi negatif çıktı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:38 Kaynak: İHA
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