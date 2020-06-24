Akhisarspor'da Teknik Direktör Yılmaz Vural , yardımcısı ve 3 futbolcuya bugün yapılan 2. korona virüs testi negatif çıktı. - İSTANBUL

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Başakşehir, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Fernandao ile ilgileniyor

Yağmur Sarnıç, eski eşi Emre Aşık ve avukatını öldürmesi için 10 milyon TL'ye kiralık katil tutmuş