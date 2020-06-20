Akhisarspor'da testi pozitif çıkan futbolcular belli oldu. 12 isim dışındaki diğer testler negatif

Burhan, Ergin ve Vrsajevic pozitif

TÜM OYUCULARIMIZ OYNAMAK İSTİYOR

Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut , takımda yaşanan koronavirüs kabusuna rağmen diğer futbolcuların oynamak istediğini söyledi. TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'ne göre maçların ertelenmesi için takım kadrosundaki futbolcu sayısının 14'ün altına inmesi gerektiğini hatırlatan Karabulut, "Maçın iptal edilmesi için bir sebep yok. Biz hazırız. Diğer testlerin negatif çıkması oyuncularımızın moralini yerine getirdi. Maçımızı oynayacağız" dedi.

Teknik Direktör Yılmaz Vural ve sonuçları pozitif çıkan diğer isimlerin durumlarının iyi olduğunu belirten Başkan Karabulut, "Dün sabah yapılan PCR testlerinde 12 pozitif vaka çıktı. Akşam itibariyle Yılmaz Hocamız dahil bu isimler zaruri olarak Akhisar Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. İkinci testi kendimiz özel olarak yaptırdık ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmadı" diye konuştu.

VURAL'A BÜYÜK KABUS

Koronavirüs salgını yüzünden 3 aydır Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden çıkmayan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, yine de virüse yakalanmaktan kaçamadı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 67 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği ülkemizde 67 yaşındaki Vural, 19 Mart'ta İstanbul'a gidip ailesini Akhisar'a getirdikten sonra kendisini 20 Mart'tan itibaren tesislere kapattı. Tesisten hiç çıkmayan Vural, takımını ilk haftalarda online antrenmanlarla çalıştırdı. 29 Nisan'dan itibaren tesislerde gruplar halinde antrenmanlara başlayan Akhisarspor, 10 Mayıs'tan beri de takım antrenmanları yapıyor. Akhisar'ın İzmir'de ikamet eden futbolcuları takım otobüsüyle toplu olarak ilçeye getiriliyor.