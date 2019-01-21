Akhisarspor'da Transfer
11 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna
Hersekli stoper Edin Cocalic'i kadrosuna kattı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki defans oyuncusuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Akhisarspor'umuz, Belçika
2. Lig (Proximus League) ekiplerinden Mechelen
forması giyen Edin Cocalic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:09 Kaynak: AA
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