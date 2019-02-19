Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'da Üzülmez Sesleri

Akhisarspor'da Üzülmez Sesleri

10 dakika önce

SPOR Toto Süper Lig'de 22'nci haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirileceği iddia edildi.

Akhisarspor'da Üzülmez Sesleri, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de 22'nci haftayı 18 puanla son sırada geçerek düşme korkusunu yakından hissetmeye başlayan Akhisarspor'da teknik direktörlük görevine İbrahim Üzülmez'in getirileceği iddia edildi. Futbolculuk kariyerinde Gaziantepspor ve Beşiktaş'ta görev yaptıktan sonra Elazığspor, Gençlerbirliği ve Gaziantepspor'u çalıştıran Üzülmez, Çaykur Rizespor'la 1. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Bu sezon daha önce Saffet Susic ve Cihat Arslan'ın görev yaptığı Akhisarspor'da Başkan Hüseyin Eryüksel, geçen hafta Arslan'la yolların ayrılması sonrası yeni teknik direktör arayışları olmadığını açıklayıp yola Antrenör Cem Kavçak'la devam edeceklerini söylemişti.

Cem Kavçak yönetiminde bu sezon daha önce ilk yarıda Galatasaray'ı 3-0 mağlup eden Akigo, son maçta Ankaragücü'yle ise evinde 0-0 berabere kaldı. Bu hafta zorlu Galatasaray deplasmanına yine Kavçak'la hazırlanan Akhisar'da kadroda 7 önemli sakat ve cezalı oyuncu bulunuyor. Şimdiye kadar oynadığı 10 deplasman maçının 8'ini kaybederek 1 galibiyet, 1 beraberlikle gurbette ligin en başarısız takımı olan yeşil-siyahlılar, İstanbul'da tabloyu tersine çevirip moral kazanmaya çalışacak. Akhisarspor'un 7. sezonunu geçirdiği ligde bitime 12 hafta kala kurtuluş barajıyla arasında 6 puanlık fark olması taraftarı korkutuyor. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:24 Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez, Spor
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