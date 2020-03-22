Akhisarspor'da Vural'dan 65 yaş önlemi - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'da Vural'dan 65 yaş önlemi - Son Dakika Spor

Akhisarspor'da Vural'dan 65 yaş önlemi

10 dakika önce

DÜNYAYI tehdit eden koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan teknik direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu.

Akhisarspor'da Vural'dan 65 yaş önlemi, System.String[]

DÜNYAYI tehdit eden koronavirüs salgını yüzünden sezona verilen arada 4 gün izin yapıp antrenmanlara salı günü yeniden başlayacak TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı 65 yaş genelgesine takılan teknik direktör Yılmaz Vural, tesislere karargah kurdu. İçişleri Bakanlığı'nın dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, 67 yaşındaki Vural da kulübün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde kampa girdi.

Takıma verilen izinde İstanbul'a giden tecrübeli teknik adam, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisar'a getirdi. Tesislere kapanan Vural, dışarı çıkmayıp dış dünyayla irtibatını kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takımla birlikte olacak. Yılmaz Vural, "Sınırlama var. Yalnız geçerli bir nedeni olan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkacak. Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı" açıklamasını yaptı.


Türkiye Futbol Federasyonu, İçişleri Bakanlığı, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:45 Kaynak: DHA

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