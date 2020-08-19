Akhisarspor'da yaprak dökümü sürüyor! Kaleci Gökhan Değirmenci de gitti...

Geçen sezon Süper Lig'e dönme fırsatını Play-Off'ta kaçıran yeşil-siyahlılarda Erhan, Muhammet Reis ve Ergin'den sonra kaleci Gökhan Değirmenci'yle de yollar ayrıldı.

Akhisar'da Erhan ve Ergin gibi Altay'a transferi gündemde olan Tolga'nın da gitmesi bekleniyor. İç transferde diğer isimlerle de masaya oturacak yeşil-siyahlılarda ilk olarak Gökhan'la karşılıklı anlaşıp yolları ayırdıklarını belirten Başkan Fatih Karabulut, "Bu hafta sonuna kadar iç transferde tüm çalışmalarımızı bitirmek istiyoruz" dedi.

Yaşanan pandemi sürecinde yeni sezonda bir çok takım gibi finansal sıkıntıları en aza indirmek için sağlam adımlar atmak istediklerini ifade eden Başkan Karabulut, "Pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılar ülkemizdeki tüm kulüpleri derinden etkiledi. Bu doğrultuda bir destek bekledik ancak bu zamana kadar gelmedi. Akhisarspor, Bursaspor ve Adana Demirspor'un da aralarında bulunduğu alt liglerde Play-Off oynayan 18 kulüp tekrar Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na ortak bir bildiri niteliğinde başvuru yaptık. Bu kararı da sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuştu.

Akhisar'da geçen sezon Süper Kupa finali ve ligdeki 28 maçta kaleyi koruyan Gökhan, son 5 hafta ve Play-Off'ta eldivenleri Lukac'a kaptırmıştı. Gökhan'ın Bandırmaspor'a transfer olması bekleniyor.