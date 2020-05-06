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Akhisarspor'dan 50. yıla özel madalya
6 saat önce
KURULUŞUNUN 50. yılını geçen ay 8 Nisan'da tüm sosyal hayatı kilitleyen koronavirüs salgını yüzünden buruk kutlayan 1. Lig ekibi Akhisarspor özel madalya hazırlattı.
KURULUŞUNUN 50. yılını geçen ay 8 Nisan'da tüm sosyal hayatı kilitleyen koronavirüs salgını yüzünden buruk kutlayan 1. Lig ekibi Akhisarspor özel madalya hazırlattı. Sınırlı sayıda üretilen gümüş kaplama 50. yıl hatıra madalyaları taraftarlar için kulübün lisanlı ürün mağazasında 100 TL'den satışa çıktı. Özel plaket kaplaması içinde Başkan Fatih Karabulut'un mesajıyla satılan 50. yıl madalyalarının bir yüzünde Ay-Yıldız, kulübün logosu ve 8 Nisan 2020 tarihi yer alıyor. Madalyanın diğer yüzüne ise 1970-2020 yazısı ile yeşil-siyahlıların kazandığı 1. Lig şampiyonluğu kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın kabartmaları yerleştirilip 50 yıl yazıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:39 Kaynak: DHA
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