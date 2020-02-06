Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu - Son Dakika Spor

Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu.

Akhisarspor'dan ayrılan Regattin 6 ay sonra kulüp buldu, System.String[]

TFF 1'inci Lig'den geçen yıl düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'da, sezon başında takımdan ayrılıp aylarca boşta kalan Adrien Regattin sonunda kulüp buldu. Akhisar'la sözleşmesini geçen ağustos ayında feshettikten sonra 6 aydır kulüpsüz olan Faslı oyuncu, ABD Major Lig takımlarından FC Cincinnati'yle sözleşme imzaladı. Regattin, geçen sezon Akhisar'da 23 Süper Lig maçında 3, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 8 maçta 2 gol atmış, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı giymişti.


Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:45 Kaynak: DHA
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