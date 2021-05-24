Akhisarspor'dan düşme kaldırılsın çıkışı

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, küme düşmenin 1 yıl daha kaldırılmasıyla ilgili kampanyaya katıldı. Bir sosyal medya sayfası tarafından başlatılan kampanyada Süper Lig, 1'inci Lig ve diğer alt liglerden düşen takımların logoları paylaşılıp koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle geçen sezon olduğu gibi tüm liglerde küme düşmenin 1 sene daha ertelenmesi istendi.

Akhisarspor da çağrıyı kulübün resmi sosyal medya sayfalarından paylaştı. Akhisarspor gibi yine 1'inci Lig'den düşen Ankaraspor ile 2'nci Lig'e veda eden Elazığspor gibi kulüpler de çağrıyı kendi sayfalarından tekrarladı. Ancak Futbol Federasyonu'na yapılan küme düşmenin tekrar ertelenmesi çağrısı sosyal medyada birçok kulüp taraftarından destek değil tepki aldı. Akhisar, 2019'da da Süper Lig'den düşmenin acısını yaşamıştı.