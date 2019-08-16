Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'dan forvete takviye
Son Dakika Spor Haber

Akhisarspor'dan forvete takviye

12 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.

Akhisarspor'dan forvete takviye, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.
Akhisarspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hadzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen yıl ülkesinde Zrinjski Mostar takımında forma giymişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Saraybosna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


FIFA'dan Eskişehirspor'a puan silme cezası! Uygulamaya konuldu
Beşiktaş'ın Sivasspor maç kadrosu belli oldu! 4 isim yok Alman ekibi Nürnberg, Frey'i kiraladı Lecce'de forma numaraları belli oldu! Burak Yılmaz detayı dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:40:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akhisarspor'dan forvete takviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]