Akhisarspor'dan forvete takviye
12 dakika önce
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti. Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:27 Kaynak: AA
Akhisarspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hadzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
26 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen yıl ülkesinde Zrinjski Mostar takımında forma giymişti.
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