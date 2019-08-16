Akhisarspor'dan forvete takviye

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor, Bosna Hersekli forvet İrfan Hadzic'i transfer etti.

Akhisarspor'dan yapılan açıklamaya göre, Hadzic ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusu, geçen yıl ülkesinde Zrinjski Mostar takımında forma giymişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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