Akhisarspor'dan gençlik aşısı

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle yabancılar ve bazı as futbolcuların ayrıldığı kadrosunu takviye edemeyen Akhisarspor, altyapıdan gençlerini profesyonel yaptı. Yeşil-siyahlı ekip altyapıda yetişen orta saha oyuncusu Yusuf Kanal, stoper Orçun Erten ve kaleci Muhammed Metin'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Akhisarspor, iç transferde Yavuz Serkan Özbakan'ın sözleşmesini de Mayıs 2026'ya kadar uzattı. Antrenmanlarını Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdüren Akhisarspor, yarın Afyonkarahisar'da 12 günlüğüne kampa girecek. Küme düştükten sonra kadrosundaki 9 yabancının serbest kaldığı Akhisar'da Kadir, Doğukan ve Orhan ayrılıp, Çekdar da kontratını tek taraflı feshetmişti.