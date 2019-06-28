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Akhisarspor'dan giden gidene

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu.

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SPOR Toto Süper Lig'den düşen Akhisarspor'da sözleşmesi biten Fatih'in Kasımpaşa, Sissoko ve 1'inci Lig'de forma giymek istemeyen Regattin'in Gazişehir Gaziantep'le anlaşmasının ardından, Mustafa Yumlu'yla da bağlar koptu. Kariyerinde son 2.5 sezodur forma giydiği yeşil-siyahlılarda taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen 32 yaşındaki tecrübeli stoper, yönetime 1'inci Lig'de oynamak istemediğini bildirip, Antalyaspor'un yolunu tuttu. Mustafa Yumlu, geçen sezon ligde 10, Avrupa Ligi'nde 2 maçta forma giydikten sonra çapraz bağlarından ameliyat olarak sezonu kapatmıştı. Akhisar'da geçen sezon kadro dışı bırakılıp lig biter bitmez kulüp bulması istenen Josue de takıma veda etti. 1'inci Lig'de forma giymeyi kabul etmediği için bonservisi 2 milyon Euro olarak belirlenip satış listesine konulan Elvis Manu da kulüp arıyor.


- Akhisar
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Fatih, Mustafa Yumlu, Spor
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