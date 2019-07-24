Akhisarspor'dan imza şov
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TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Akhisarspor, bugün dış transferde 3, iç transferde 1 oyuncuyla anlaşarak imza şov yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Akhisarspor, bugün dış transferde 3, iç transferde 1 oyuncuyla anlaşarak imza şov yaptı. Akhisar temsilcisi, Gazişehir Gaziantep
'ten stoper Uğur Arslan
Kuru, sol kanat Erhan Çelik
ve İzlandalı orta saha oyuncusu Elmar Bjarnason ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Gazişehir'i Süper Lig'e taşıyan teknik direktör Mehmet Altıparmak
'ın öğrencileri olan 3 futbolcudan Erhan, önceki sezon da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tecrübeli teknik adamla birlikte aynı sevinci yaşamıştı. Geçen sezon Şile
Yıldızspor'da kiralık oynayan genç golcü Bertuğ Bayar ise kontratını 3 yıl daha uzattı.
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