Akhisarspor'dan

TFF 1'inci Lig'de son 4 maçta 3 galibiyetle ilk 2 ve Play-Off yarışından kopmayan Akhisarspor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen iç sahada oynanacak Osmanlıspor maçında kadın taraftarlara bilet jesti yapacak.

Yeşil-siyahlılar, başkan Fatih Karabulut 'un talimatıyla Osmanlıspor sınavında Passolig kartı olan tüm kadın taraftarlara maç bileti hediye edecek. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, maçı izlemek isteyen kadın taraftarların 7 Mart Cumartesi saat 13.00'e kadar Yılmaz Atabarut Tesisleri, lisanslı ürün mağazası veya taraftar derneklerine kimlik fotokopileriyle birlikte başvurmaları istendi.

Öte yandan, uzun süredir sakatlığı bulunan Taha'nın iyileştiği, Bjarnason'un cezasının bittiği yeşil-siyahlılarda sakatlığı düzelen ancak hazır olmayan Hasan Ali dışında eksik yok.

- Akhisar