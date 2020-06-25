Akhisarspor'dan TFF trafiği

TFF 1'inci Lig'de Altay deplasmanı öncesi geçen cuma günü yapılan koronavirüs testleri pozitif çıkınca futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten toplam 12 kişiyle karantina altına alınan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, salı gün girdikleri PCR ve antikor testinin negatif çıkması üzerine Futbol Federasyonu'yla temasa geçti. Akhisar Devlet Hastanesi'nden taburcu olup Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki odalarında karantinaları süren yeşil-siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün değiştirilmesini talep ediyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, TFF'nin talimatta değişiklik yapmasıyla pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçına futbolcularıyla birlikte yetişmeyi planlıyor.

Hafta sonuna kadar 2 teste daha girecek Akhisarspor'da Yılmaz Vural, "Gayet iyi durumdayız ve hiçbir hastalık semptomu göstermiyoruz. Testlerimiz negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın prosedürlerinde koronavirüs testlerinin 24 ile 48 saat arayla yapılabileceği belirtiliyor. Ancak Futbola Dönüş Protokolü'ne göre koronavirüs testi negatif çıkan futbol ailesinden birinin ikinci kez test olması için aradan 5 gün geçmesi gerekiyor. Yani TFF'ye göre pazar günü tekrar test olacağız. Artık virüsü taşımıyoruz. Futbol Federasyonu'yla temasa geçip talimatların Sağlık Bakanlığı'nın protokolüne göre değiştirilmesini talep ettik. Talebimizi dikkate aldılar. Değerlendirme yapacaklar. Diğer şartta testlerimiz negatif olmasına rağmen çok kritik haftalarda çok önemli bir maçı daha kaçıracağız. Talimatın değişmesini bekliyoruz" dedi.

- İzmir