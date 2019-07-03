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Akhisarspor'dan topbaşı

1 saat önce

Spor Toto Birinci Lig'e düşen Akhisarspor, yeni sezonun hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başladı.

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Spor Toto Birinci Lig'e düşen Akhisarspor, yeni sezonun hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde başladı. Yeşil siyahlılar, antrenman öncesi Osmanlıspor'dan transfer edilen 34 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Burhan Eşer'le 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine başkan Hüseyin Eryüksel, asbaşkan Ali Kuloğlu ve yöneticiler katıldı.
Yeşil siyahlı ekibin yeni teknik patronu Mehmet Altıparmak yönetiminde yapılan ilk çalışmaya özel izinli olan Eray, Güray ve Zeki'nin yanı sıra yabancılardan Lopes, Serginho, Cikalleshi, Regattin ile Barbosa çıkmadı. Yönetim de ilk çalışmayı saha kenarında izledi.
Akigo, sözleşmesi biten Bilal Kısa'yla da yollarını resmen ayırdı. Takımda Süper Lig'de yer aldığı ilk sezon da forma giyen Bilal'in Sakaryaspor'la görüşme halinde olduğu öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:28 Kaynak: DHA
Burhan Eşer, Spor
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