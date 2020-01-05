Akhisarspor'dan transfer yasağı açıklaması

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Akhisarspor, Süper Lig döneminde takımda forma giyen eski yabancı oyunculara olan borçlarından dolayı gelen transfer yasağıyla sarsılırken günlerdir suskun kalan yönetimden ilk açıklama geldi.

Türkiye Futbol Adamları Derneği Akhisar Şubesi'ni ziyaret eden yeşil-siyahlı yönetimde Asbaşkan Ali Kuloğlu, borçlu oldukları 4 eski yabancıdan yalnız 2017'de 7 maçta forma giyen Marvin Emnes'in 970 bin Euro alacağının FIFA ve CAS'ta onaylanarak kesinleştiğini söyledi. Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve kulüp müdürü Rıza Çakır'ın da katıldığı ziyarette kulübe gelen transfer yasağı hakkında açıklama yapan Kuloğlu, "Bizim FIFA ve CAS'ta onanmış olan cezamız Marvin Emnes olayında 1 milyon 170 bin Euro. Bunun 200 bin Euro'luk kısmı ödendi. Geri kalan kısmı da ödenecek" dedi.