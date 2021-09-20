Akhisarspor deplasman avcısı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a düştüğü sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'e 2-0 yenilmesinin yaralarını dün Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında sardı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'a düştüğü sezona Zonguldak Kömürspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Akhisarspor, ilk iç saha maçında Bucaspor 1928'e 2-0 yenilmesinin yaralarını dün Karatay Termal 1922 Konyaspor deplasmanında sardı. Geçen sezon 1'nci Lig'deki kadrosu dağıldıktan sonra lige transfer yasağı ve takımda kalan genç ağırlıklı futbolcularla bilinmezlik içinde başlayan yeşil siyahlılar, ilk 3 haftada kara bulutları dağıttı. 1922 Konyaspor'u Bertuğ ve Yusuf Cihat'ın golleriyle 2-1 yenen Akigo, 3 maçta 6 puanla gücünü gösterdi. Akhisarspor'da ilk hafta Zonguldak Kömürspor'a attığı golle takımına galibiyeti getiren forvet Bertuğ, dün de Konya'da gol perdesini açan isim oldu.



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