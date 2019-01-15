Son Dakika Haberleri: Akhisarspor Deplasmanda Kayserispor'u Devirdi

Akhisarspor Deplasmanda Kayserispor'u Devirdi

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Akhisarspor Deplasmanda Kayserispor'u Devirdi, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Kayserispor, sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Akhisarsporlu Josue'nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1 37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2 52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Mensah'ın sert vuurşunda top direkten döndü. Dönen topa Kravets, filelerle buluşturdu. Gol sonrası VAR'a giden hakem Halis Özkahya, ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı. 68. dakikada Chery ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Fatih bu topu zorlukla tokatlayarak kornere çeldi. 69. dakikada Chery'nin sağ kanattan ortasında Kravets'in vuruşunda Kaleci Fatih, topu kornere çeldi. 73. dakikada Vrsajevic'in Şamil'e yaptığı hareket sonucunda Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi. Pozisyondan sonra hakem Halis Özkahya VAR uygulamasına gitti ve penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada penaltı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Kadir Has Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cam Satman xx, Ata Yıldırım xx Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atilla Turan x (Umut Bulut dk. 76 x), Şamil Çinaz xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x (Varela dk. 46 xx), Deniz Türüç x, Chery x, Kravets x Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert Teknik Direktör: Hikmet Karaman Akhisarspor: Fatih Öztürk xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa xx, Güray Vural xx, Aykut Çeviker xx (Borges Junior dk. 72 x), Sisoko xx, Josue xxx, Regattin xxx (Onur Ayık dk. 46 x), Manu xx, Bokila xx Yedekler: Lukac, Barbosa, Larsson, Ali Kaan, Göksu, Gökmen Teknik Direktör: Cihat Arslan Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor), Chery (dk. 78 pen.) (Kayserispor) Sarı kart: Deniz Türüç (Kayserispor)

(Selma Kara - Ali Göç/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 06:36 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Halis Özkahya, Chery, Kayserispor, Spor
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