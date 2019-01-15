Akhisarspor Deplasmanda Kayserispor'u Devirdi

Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu karşılaşmasında Kayserispor
, sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Akhisarsporlu Josue'nin ara pasında, Regattin topla buluştu. Kaleciyi de geçen Regattin topu boş ağlara göndererek, takımı öne geçirdi. 0-1 37. dakikada Bokila ceza sahası içinde ortasını yaptı. Kayserisporlu Atila Turan, topu kendi ağlarına gönderdi ve Akhisarspor farkı 2'ye çıkardı. 0-2 52. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Mensah'ın sert vuurşunda top direkten döndü. Dönen topa Kravets, filelerle buluşturdu. Gol sonrası VAR'a giden hakem Halis Özkahya
, ofsayt gerekçesi ile golü geçersiz saydı. 68. dakikada Chery
ceza sahası dışından sert vurdu. Kaleci Fatih
bu topu zorlukla tokatlayarak kornere çeldi. 69. dakikada Chery'nin sağ kanattan ortasında Kravets'in vuruşunda Kaleci Fatih, topu kornere çeldi. 73. dakikada Vrsajevic'in Şamil'e yaptığı hareket sonucunda Kayserisporlu futbolcular penaltı bekledi. Pozisyondan sonra hakem Halis Özkahya VAR uygulamasına gitti ve penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada penaltı için topun başına geçen Chery, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halis Özkahya xx, Mehmet Cam
Satman xx, Ata Yıldırım xx Kayserispor: Lung x, Lopes x, Sapunaru x, Kana Bıyık ? (Kucher dk. 10 x), Atilla Turan
x (Umut Bulut
dk. 76 x), Şamil Çinaz
xx, Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x (Varela dk. 46 xx), Deniz Türüç
x, Chery x, Kravets x Yedekler: Muammer Yıldırım, Levent, Hasan Hüseyin
, Abdullah, Hakan, Kazım, Mert Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Akhisarspor: Fatih Öztürk
xx, Vrsajevic, Lopes xx, Caner Osmanpaşa
xx, Güray Vural
xx, Aykut Çeviker
xx (Borges Junior dk. 72 x), Sisoko xx, Josue xxx, Regattin xxx (Onur Ayık
dk. 46 x), Manu xx, Bokila xx Yedekler: Lukac, Barbosa, Larsson, Ali Kaan
, Göksu
, Gökmen Teknik Direktör: Cihat Arslan
Goller: Regattin (dk. 16), Atilla Turan (dk. 37 k.k.) (Akhisarspor), Chery (dk. 78 pen.) (Kayserispor) Sarı kart: Deniz Türüç (Kayserispor)
(Selma Kara
- Ali Göç/İHA)