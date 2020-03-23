Akhisarspor dış dünyaya kapanıp idmanlara başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Akhisarspor dış dünyaya kapanıp idmanlara başlıyor - Son Dakika Spor

Akhisarspor dış dünyaya kapanıp idmanlara başlıyor

6 saat önce

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Akhisarspor yarın idmanlara başlayacak.

Akhisarspor dış dünyaya kapanıp idmanlara başlıyor, System.String[]

TFF 1. Lig'de koronavirüs salgınıyla yapılan mücadele kapsamında maçların ertelenmesinin ardından Akhisarspor yarın idmanlara başlayacak. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nden dışarı çıkmayan teknik direktör Yılmaz Vural, takımın sağlığını korumak adına birçok kural koydu. Dış dünyaya kapılarını kapatacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Tesislere kimse girmeyecek. İzole bir şekilde antrenmanlarımızı yapacağız. Hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Sosyal mesafeyi de olabildiğince koruyacağız. Herkes kurallara uyacak. Kesinlikle ziyaretçi alınmayacak. Bu salgın kabusundan kurtulana kadar her tavsiyeyi yerine getireceğiz. Tedbirsiz hareket etmeyeceğiz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:41 Kaynak: DHA

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