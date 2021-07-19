Son dakika haberi... Direksiyon başında kalp krizi geçirip kaza yapan eski kulüp başkanı öldü - Son Dakika

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde direksiyon başında geçirdiği kalp krizinin ardından otomobili ağaca çarpan eski Akhisar spor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.50 sıralarında Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisarspor'un Süper Lig'e yükselmesinden 2019 yılına kadar kulübün başkanlığını yapan Hüseyin Eryüksel, 45 ACU 421 plakalı aracıyla seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Hüseyin Eryüksel, kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Eryüksel'in duran kalbi tekrar çalıştırılamadı. Vefatı özellikle spor camiasında büyük üzüntüye sebep olan Eryüksel'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.

(Hakan Demir/İHA)