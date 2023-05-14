Akhisarspor eski yöneticisi Zafer Leblebici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Akhisarspor eski yöneticisi Zafer Leblebici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Akhisarspor eski yöneticisi Zafer Leblebici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

14.05.2023 14:49

Akhisarsporun eski yönetim kurulu üyesi iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenaze 15 Mayıs Pazartesi günü kaldırılacak.

Akhisarspor'un eski yönetim kurulu üyesi, iş adamı 48 yaşındaki Zafer Leblebici oy kullanan anne ve babasını arabasında beklerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyitahmet Mahallesi'nde ikamet eden anne ve babasını oy kullanmaları için Şehit Hasan Acar Ortaokuluna götüren Zafer Leblebici, aracının içinde anne ve babasının dönmesini beklediği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

48 yaşındaki iş adamı Zafer Leblebici'nin cenazesinin 15 Mayıs Pazartesi günü Hilaliye Camisinden öğle namazını müteakip kaldırılacağı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Kalp Krizi, Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Akhisarspor eski yöneticisi Zafer Leblebici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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