- Akhisarspor, Eskişehir'den 3 puan ile dönüyor

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu:

"Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı"

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaşarak 1-0'lık galibiyet ile evine 3 puan ile dönen Akhisarspor'da Teknik Sorumlu Ercan Kahyaoğlu, "Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Eskişehirspor ile karşılaşan Akhisarspor, 1-0'lık skor ile Manisa'ya 3 puan alarak döndü. Maçın ardından yapılan basın toplantısına katılan Kahyaoğlu, "Maçtan önce konuştuklarımızı başarabildiğimiz için sevinçliyiz. İyi oynayamasak da güzel bir zamanda bulduğumuz gol ile skoru koruduk. Bizim için önemli olan 3 puan almış olmaktı. O şekilde hesap yapmıştık. Bunu da başardık. Hafta içi ve hafta sonunda 2 maç oynayacağız. Daha sonra milli maç arasına gireceğiz. Bu arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. Sakatlarımız da iyileştiğinde hedefimiz olan yukarılara tırmanmaya çalışacağız" dedi.