Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından

07.03.2021 18:43

- Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül: "Bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım" Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev: "Genç bir kadromuz var bu kadromuzla bu işe devam etmek zorundayız" TFF 1. Lig'in 25.

- Akhisarspor- Eskişehirspor maçının ardından

Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül:

"Bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım"

Eskişehirspor Teknik Direktörü Cengiz Seçsev:

"Genç bir kadromuz var bu kadromuzla bu işe devam etmek zorundayız"

MANİSA - TFF 1. Lig'in 25. hafta mücadelesinde evinde ligin son sırasındaki Eskişehirspor'u ağırlayan Akhisarspor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Maçın ardından her iki takımın teknik adamları mücadeleyi değerlendirdi.

Akhisarspor, teknik direktör değişikliğinin ardından çıktığı ikinci maçını kazanmasını bildi. Akhisarspor Mesut Dilsöz ile yollarını ayrıldıktan sonra anlaştığı Fırat Gül ile ikinci maçında sahadan 3 puanla ayrıldı. Fırat Gül yönetiminde ilk maçında deplasmanda 2-0 öne geçtiği Bursaspor'a 3-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdüren Akhisarspor, Eskişehirspor karşısında 5 hafta sonra aldığı 3 puanla hem moral buldu hem de kümede kalma adına önemli bir 3 puan almış oldu.

Akhisarspor cephesi

Maçın ardından mücadeleyi değerlendiren Akhisarspor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Öncelikle zor bir maç olduğunu söylemek lazım. Eskişehirspor ligimizin dirençli takımlarından biri. Baskı hızı çok yüksek bir takım. Özellikle ikinci bölgede oyun sıkıştığında çok ciddi bir top kazanabilen ve ikili mücadeleleri kazanabilen bir takım. Sonuç itibariyle biz kazandık. Önemli olan bizim için buydu. Oynanan oyun önemli, oyun planı önemli ama bu maçta her şeyin önünde bir şey vardı o da skordu. Sonuç itibariyle onu aldık. Önümüzde 9 maçımız daha var. Bu sadece bir basamak bizim için. Sonuç önemli ama sezon sonu hedefine ulaşmak için her şeyin ötesinde bizim aynı performansı diğer maçlara da taşımamız lazım. Bugünkü bir basamaktı, geçtik artık bitti. Bundan sonraki sürece en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" dedi.

Eskişehirspor cephesi

Kötü bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'in dibine demir atan Eskişehirspor'un Teknik Direktörü Cengiz Seçsev ise maçın ardından şu açıklamayı yaptı:

" Futbol, koşmak, oynamak, pozisyonları değerlendirmek, pozisyon vermemek adına kurulan bir oyun sistemi ama biz bu sistem içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Genç bir kadromuz var bu kadromuzla bu işe devam etmek zorundayız. Bu zorunluluk içinde saha içinde iyi işler yapıyoruz ama bu iyi işler içinde sahada kırılma noktaları da var. Bu kırılma noktalarında bileşenler var. İki takım bir hakem olayı. Bu bileşenlerden biri hata yaptı mı biz hata yaptık mı gol oluyor. Ama bizi hata yapmaya zorlayan bir pozisyon olmadan gerekli pozisyon içinde faul bu bana göre ilk yarının birinci bölümüydü. İkinci bizim bir penaltı noktamız var o da kırılma noktası o da verilmedi. Daha sonra genç takımın kırılma noktalarında direnme gücü düşüyor. Direnme gücü düşünce de goller geliyor. Biz olabildiğince koşarak mücadele ederek bu işi en üst seviyelere yükseltmek istiyoruz. Takımımız adına bazı çocukları da kazandığımızı düşünüyorum. Bugün Selman'ı kazandığımızı düşünüyorum. Her hafta her maçta birilerini kazanmak, bizim daha iyi bir takım olma adına umut veriyor. Akhisarspor'a da başarılar diliyorum."

Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından
Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından
Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından
Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Younes Belhanda, Sivasspor maçının ardından TT Stadı'nın zeminini eleştirdi Survivor'den diskalifiye edilen Emin Günenç'in yeni adresi belli oldu Dünyanın ilk ve en pahalı tweetini Türk iş insanı Sina Estavi satın aldı Dini nikahlı eşinin sevgilisi tarafından kurşunların hedefi oldu Son Dakika: Türkiye'de 7 Mart günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 11 bin 187 yeni vaka tespit edildi Bakan Koca paylaştı! İşte geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan iller Meteoroloji'den İstanbul dahil 19 il için sarı uyarı 2 gündür kayıp olan mühendis, ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş halde bulundu
Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi Fatih Terim, Sivasspor maçı sonrası hakemleri eleştirdi         
22:04
92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk 92 yaşındaki kadını öldüren şahsın elindeki 3 hilal dövmesine Bahçeli'den yorum: Araştırılması hayati bir zorunluluk         
21:40
Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi Sivasspor'da Tyler Boyd: Beşiktaş için de çok önemliydi         
21:24
Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti Güvercin uçurmak için çatıya çıkan genç, aşağı düşüp hayatını kaybetti         
20:18
Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü Markette 5 yaşındaki çocuk ve annesini taciz eden sapık serbest bırakıldı, musallat olunca mahalleli dövdü         
19:18
Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da feci kaza: 2'si çocuk 5 ölü, 3 yaralı         
18:43
Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray zirve yolunda yara aldı! Sarı-kırmızılılar sahasında Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı         
17:55
Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti Silikonlarını yenileten Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cüretkar pozlarıyla nefes kesti         
17:29
Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın törende giydiği ayakkabı alay konusu oldu         
15:10
10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi 10 yaşındaki çocuğa gasilhanede cinsel istismarda bulunmaya çalışan sapık çevredekiler tarafından darbedildi         
14:34
Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz Ziya Selçuk hakkındaki istifa iddialarına MEB'den jet yalanlama: İtibar etmeyiniz         
14:11
Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaptığı sırada bulduğu silahı incelerken kendini vurdu         
13:08
Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu Saçı çıkmayan Karadenizli, çözümü kafasını buzağıya yalatmakta buldu         
12:33
Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü Haritada kırmızıya boyanan Aksaray'da tam kapanma uygulandı! Kent sessizliğe büründü         
10:33
92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü 92 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki komşusu tarafından cinsel saldırıya uğrayıp boğularak öldürüldü         
09:52
Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar         
23:03
Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2021 22:11:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor-Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei