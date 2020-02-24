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Akhisarspor evde yok

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek yarışta ağır darbe alan Akhisarspor, evinde son 4 maçını da kazanamadı.

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TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek yarışta ağır darbe alan Akhisarspor, evinde son 4 maçını da kazanamadı.

Çarşamba günü Giresunspor'u konuk edecek yeşil-siyahlılar Spor Toto Akhisar Stadı'nda Boluspor, Bursaspor, Ekol Göz Menemenspor ve son Fatih Karagümrük maçlarından galibiyet çıkaramadı. Boluspor ve Menemenspor'la berabere kalan Akhisarspor, diğer iki rakibine yenilerek zirve yarışından koptu. Son 9 maçında da sadece 1 galibiyete imza atan yeşil-siyahlılar Teknik Direktör Yılmaz Vural'la beklediği çıkışı yapamadı.

Üst üste yaşanan kayıplar sonucu Play-Off hattına dahi giremeyen Ege ekibinde Yılmaz Vural kara bulutların dağılacağını söyledi. Giresunspor karşısında mutlak 3 puan hedeflediklerini belirten deneyimli teknik adam, "Hırsımızın ve potansiyelimizin ne olduğunu biliyoruz. Tecrübeli bir takımız, kaliteli ayaklarımız var. Giresunspor maçıyla yeni bir sayfa açacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Yeterince canımız yandı. Artık kazanma zamanı. Ben oyuncularıma sonuna kadar inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan sezonun ilk yarısında oynanan maçı Akhisarspor deplasmanda 1-0 kaybetmişti.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Giresunspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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