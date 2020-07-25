Akhisarspor, final için sahaya çıkacak - Son Dakika

Akhisarspor, final için sahaya çıkacak

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Akhisarspor, final için sahaya çıkacak, System.String[]

TFF 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Akhisarspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

İlk maçta rakibiyle İstanbul'da 3-3 berabere kalan Akhisarspor, finale çıkacak ekibin belli olacağı müsabakada rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.

Deplasmanda 3 kez geriye düşmesine rağmen 90+4. dakikada attığı golle sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Akhisarspor, rakibini saat 21.00'de Hüseyin Göçek'in yöneteceği müsabakada Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk edecek.

Galibiyet veya 2-2'ye kadar olan beraberliklerde adını finale yazdıracak Akhisarspor, 3-3'ün üzerindeki beraberliklerde veya mağlubiyet halinde ise final vizesi alamayacak. Müsabakanın 3-3 bitmesi durumunda karşılaşma uzayacak.

Eşleşmenin galibinin finaldeki rakibi, yarın aynı saatte başlayacak Adana Demirspor- Bursaspor maçının sonucuna göre belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 12:47

Kaynak: AA

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