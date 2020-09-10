Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika

Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisarspor'un ligin başlamasına günler kala yaptığı ilk çağrıya Köfteci Ramiz ailesi cevap verdi.

Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı, System.String[]

TFF 1. Lig'de mücadele veren Akhisar spor'un ligin başlamasına günler kala yaptığı ilk çağrıya Köfteci Ramiz ailesi cevap verdi. Köfteci Ramiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Av. Birtan Taşkınlar ve Bülent Taşkınlar ile Akhisarspor Asbaşkanı Ali Kuloğlu'nun katıldığı törende Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde forma reklamı sözleşmesi imzalandı.

2020-2021 sezonunu kapsayan sözleşme kapsamında Akhisarspor'un tüm maçlarında Köfteci Ramiz işletmesinin logosu formaların göğüslerinde yer alacağı ifade edildi. Öte yandan 2 bin TL karşılığında üyelik çağrısına sadece 3 kişinin cevap verdiğini belirten Asbaşkan Ali Kuloğlu, iznin çıkması sonucu 18 Eylül Cuma günü kongreyi yapmayı planladıklarını ve tüzük değişikliğinin de onaylanması sonucu yeni üyelere de seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yolunu açmayı hedeflediklerini belirtti.

Ali Kuloğlu, "4 Eylül 2020 tarihinde yaptığımız toplantılarda bunun neticesinde bizim çağrımıza olumlu katkı sağlayan ve forma reklamı sponsorluğu ile Ramiz İşletmeleri Anonim Şirketi ile sizlerin huzurunuzda sözleşmemizi imzalamak istiyoruz. Katkılarından dolayı Ramiz Gıda AŞ.'ye ve tabi ki Taşkınlar ailesine Akhisarspor olarak teşekkür ediyoruz. Son 10 yıldır Akhisarspor'umuzu destekleyen ve daima arkasında olan sadece futbol değil basketbol ve bir takım sosyal faaliyetlerde devamlı sponsor oldular. Akhisarspor adına bu sözleşmeyi imzalamaktan onur ve gurur duyuyorum. 2020-2021 sezonu içerisinde oynayacağımız bütün maçlarda formamızın ön reklam sponsorluğunun Ramiz AŞ resmi olarak sponsorumuz olmuştur. Belki o gün çok iyi ifade edemedik ama tabi ki beklentilerimiz doğrultusunda Akhisarpor'umuza bir talep olmadı. O gün Akhisarsporlu Galatasaraylı derneği adına konuşan Uğur Leylek 10 bin TL kulübümüze yardım geldi. Kendilerine ve derneklerine sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi.

Üyelik çağrısı

Kuloğlu yaptıkları üyelik çağrısıyla ilgili olarak da şunları söyledi:

"Bu kadar büyük kamuoyunda Akhisarspor'umuza şu ana kadar 4 üyelik geldi. Bir de bir kişiden bahsetmek istiyorum Ahmet Şakir Özsü. Bu kardeşimiz Akhisarspor'a 500 TL bağış yaptı. Kendisi şu an Göcek'te bir gemide çalışıyor. Onunla gurur duyuyorum. Aynı fedakarlığı da Akhisarlı kardeşlerimizden bekliyormuş. Üyelik konusunda bazı yanlış anlaşmalar var. Daha önce İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada kongreler iptal diye bir genelge yayınlanmıştı. Tabi ki bu genelge doğrudur. Fakat spor kulüpleri valilik ve İçişleri Bakanlığı'nın özel izniyle olağanüstü kongreleri yapabilir. Üyeliğe de engel söz konusu değil. Üyelikte aradığımız şartlar Akhisarspor hesabına 2 bin TL ismi ile Akhisar üyelik aidatı diye yatırıp oradan makbuzunu aldıktan sonra IBAN numarasını biz paylaşacağız haberlerin altında. Sitemizde de paylaşacağız. Parayı yatırdıktan sonra nüfus kağıdı fotokopisi önlü arkalı, telefon numarası ve ikametgah adresini yazmış ve altına da dekontu koyarak kulübümüze teslim edilecek. Akhisarspor'a kargo yoluyla da yollayabilir. Herhangi bir dilekçe yok. Şu an net bir şekilde oy kullanma şekli yok ama biz yeni üyelerin oy kullanmasını istiyoruz. Dernekler tüzüğünü inceletiyoruz. Biz eğer tüzük değişikliğini oydan önce yaparsak kullanabilirler. Biz de üye olan kişilerin hem seçme hem de seçilme hakkına sahip olmasını istiyoruz. Kongre tarihi süreci şu an dilekçemiz valiliğe ulaştı. Dilekçe tarihinin esas alındığını söylüyorlar. Eğer dilekçe tarihi esassa bizim bu 18 Eylül'de kongremiz olur. Şu an kalan futbolcuların 3'ünde, 5'inde ve 7'sinde tek taraflı fesih etme kararları ellerinde. Bunlar gidebilirler ama bu arkadaşlar çok büyük özveri gösteriyorlar ve hala buradalar. Ben gitmeyeceklerini zannediyorum. İnşallah başaracağız. Fatih başkanın da burada olması gerekiyordu ama şu an malum çalışma içerisinde. Toplantıdan geçen 4 gün sonra neler yaptığımızı bir bilseniz. Ama şartlar ortada, markalar çekiliyorlar. Böyle bir yatırıma gitmek istemiyorlar. Zor bir pozisyondayız inşallah aşarız. Aşmak için mücadele ediyoruz."

Akhisarspor'a forma reklamı için destek olan Av. Birtan Taşkınlar ise, "Gelenek devam ediyor. 10 yılda tam 8. kez Akhisarspor'a bir şekilde sponsor olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bu şehir ve takım hepimizin. Bu kez biraz farklı oldu. Akhisarspor'un içinde bulunduğu bu zor ekonomik dönemde küçük bir miktar yatırımın bağışın bir desteğin anlamı daha büyük olacaktır. Şirket yönetimin grubumuzu topladık hemen ve bu kararı aldık. Biz hiçbir şekilde bu konularda ticari düşünmüyoruz. Amacımız Akhisarspor'a şu an can suyu olmak. Şu anda da başka bir firma ile görüşmemiz devam ediyor. Bizim çözüm partnerimiz olan bir firma. Eğer şartlar el verirse o firmaya da sırta bir reklam ciddi bir bedel karşılığında vereceğiz. Biz ayrıca Akhisarspor basketbol takımına da gerek forma gerek seyircisiz oynanan maçlarda sponsorluk yapıyoruz. İnşallah çok fedakarca çalışan şu anki yönetici arkadaşlarımızın önderliğinde Akhisarspor belki olağanüstü kongre sonucunda oluşacak yeni yönetimle bu ekonomik açıdan güç ve karanlık günlerden aydınlığa çıkacaktır. Futbolun tabiatında vardır. Dönem dönem çok iyi olursunuz, ekonominiz çok iyi olur, çeşitli durumlarda da bazen de ekonominin bozulması nedeniyle takımın seviyesi düşer. Yönetim hata yaptı gibi söylemleri bir an önce kenara bırakarak gün Akhisarspor'a destek olma günüdür. Şartları ne olursa olsun destek olunmalıdır" dedi. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Lirası, basketbol, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 09:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi Son Dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili iddialara yanıt verdi Barış Murat Yağcı, aşk yaşadığı konuşulan Nisa Bölükbaşı ile babasını tanıştırdı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yumruklu kavga; belediye başkanı hastanelik oldu Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur Beşiktaş'a transferi konuşulan Gökhan Töre'den çarpıcı sözler: Henüz hiçbir takımla anlaşmadık Tüm insanlığı koronavirüsten daha tehlikeli bir sağlık sorunu bekliyor: Antibiyotik direnci Büyüklüğüyle görenleri hayrete düşürüyor! Velikan cinsi tavşanlar 2 bin liradan alıcı buluyor Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Eskişehirspor, Metehan Altunbaş'ın LASK Linz'e transfer olduğunu duyurdu Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirket BİM oldu Bodrum'da minibüs şoförü, turistlere hakaret edip minibüsten attı Oryantal Didem, canlı yayındaki dans performansıyla izleyenleri büyüledi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal çıkış: Bizim sorunumuz Erdoğan'la Tıp fakültesi öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti
Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı Fotokapana bu sefer avokado hırsızları yakalandı         
13:59
Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı Koronavirüse yakalanan 'seri cinayet sanığı' duruşmaya katılamadı         
13:52
Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı Eski sevgilisi balkondan düşen Nihal Candan, acı olayın detaylarını dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı         
13:38
Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı Medipol Başakşehir, Nacer Chadli'yle 2 yıllık sözleşme imzaladı         
13:21
İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak İstanbul'da 4 metro istasyonu yarından itibaren kullanıma kapatılacak         
13:01
Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi Bakan Albayrak'a yönelttiği 7 soruya aldığı yanıt, MHP'li vekili tatmin etmedi         
12:38
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim'in sahibine dolandırıcılık davası açıldı: 40 yıla kadar hapsi isteniyor         
12:18
İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara İki kardeşin şarj aleti kavgası kanlı bitti! Biri hapse diğeri mezara         
11:17
Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir Yayıncı kuruluşun teknik hizmet aldığı şirkete borcu nedeniyle Süper Lig maçları yayınlanmayabilir         
11:11
10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi 10 çeyrek altını kanalizasyondan çıkaran BUSKİ çalışanları ödüllendirildi         
11:05
Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu Oyuncu Gurur Aydoğan, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu         
10:55
Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi Eşinden boşanacak olan Damla Ersubaşı'nın program çekimleri ertelendi         
10:55
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in halefi yoğun bakımdayken yaptığı paylaşım tepki çekti         
10:28
Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti Burak Yılmaz'la barışan İstemi Atilla, kızlarıyla birlikte Fransa'ya yerleşti         
10:27
Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı Sosyetik kasap Nusret Gökçe, kahve dükkanı açmaya hazırlanıyor! Etten sonra kahveyi de altına buladı         
10:18
Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor Evinde kenevir yetiştiren Adanalıdan pes dedirten savunma: Şeker hastasıyım, hastalığıma iyi geliyor         
10:11
İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun İstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti: Köpeği vurun         
09:58
Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor Kola bağımlısı genç, günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor         
09:55
Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu? Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?         
09:21
Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor Günlük 300 lira yevmiyeyle ağaçtan ağaca atlayarak ekmek parasını kazanıyor         
09:14
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasına 30 milyon liraya talipli çıktı         
08:58
Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi Netflix, Beren Saat için cuma olan yayın gününü perşembe olarak değiştirdi         
08:07
Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu         
23:19
Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri         
23:06
İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor İsrail basınının Türkiye analizi Yunanistan'ı üzecek: Orta Doğu'nun bir numaralı askeri gücü oluyor         
22:05
Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi         
20:55
86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti         
20:18
Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti Ev partisinde virüs paniği yaşayan Buse İskenderoğlu, iç çamaşırsız kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti         
18:55
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 16:15:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisarspor forma reklamı için sponsorluk anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei