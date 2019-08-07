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Akhisarspor-Galatasaray

41 dakika önce

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer,...

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Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer, Kadir Keleş, Bjarnason, Erhan Çelenk
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan, Seri, Jimmy Durmaz, Belhanda, Adem Büyük, Babel
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Süper Kupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:52 Kaynak: AA
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