Akhisarspor-Galatasaray
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Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: EryamanHakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem ErsoyAkhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Burhan Eşer,...
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:52 Kaynak: AA
Akhisarspor ile Galatasaray
arasında oynanacak TFF Süper Kupa
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy
, Kerem Ersoy
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci
, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker
, Tolga Ünlü
, Alperen Babacan, Burhan Eşer
, Kadir Keleş
, Bjarnason, Erhan Çelenk
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk İnan
, Seri, Jimmy Durmaz
, Belhanda, Adem Büyük
, Babel
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